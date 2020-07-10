Командование ООС предупреждает о вторжении России

Наев рассказал о сценарии возможного вторжения России в Украине. Командующий ООС пока не видит угроз со стороны оккупированного РФ Крыму.

Украинские военные рассматривают несколько возможных сценариев вторжения России в Украине на разных частях границы, даже одновременно, рассказал в эфире «1+1» командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

«Вооруженные силы Украины рассматривают несколько сценариев по всему периметру государственной границы с Российской Федерацией, а также временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым», – сказал Наев.

«Мы рассматриваем действия, когда такая угроза будет с нескольких направлений одновременно. Соответствующие органы военного управления ВСУ, в частности и Командование Объединенных сил ВСУ, я возглавляю, мы постоянно готовимся к адекватным действиям в ответ», – подчеркнул он.

Командующий Объединенных сил отметил, что задача украинской армии – сдержать агрессора, а в случае перехода его к открытой агрессии – отразить наступление и «не дать ступить враждебном сапогу на украинскую землю».

По мнению Наев, пока непосредственных угроз агрессии со временно оккупированной территории Автономной Республики Крым по Херсонской области «не установлено».

Командующий ОС также сообщил, что небольшое количество подразделений Вооруженных сил РФ находится вдоль административной границы между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым, однако в настоящее время непосредственных угроз наступления нет.

Напомним, что в июне бывший командующий Вооруженных сил США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что в сентябре Россия может вторгнуться в Херсонскую область, прикрываясь учениями «Кавказ-2020». Он допустил, что может захватить дамбу в Херсоне.

В июле в интервью «Левому Берегу» Ходжес добавил, что не считает Херсон конечной целью России. По его мнению, страна-оккупант хочет захватить Одессу: «Уверен, что для Москвы эндшпилем будет полноценный контроль над пространством украинского черноморского побережья – от Одессы и в Керчь. Это поможет им не просто изолировать Украину от Черного моря, но и даст возможность полного контроля за северной частью водоема, начиная от Приднестровья и до Азовского моря».

5 июля командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа допустил наступление России из Крыма. По его мнению, сигналом к полномасштабной конфронтации РФ будет начало восстановления Северо-Крымского канала.

В ответ в Кремле заявили, что не собираются нападать на материковую Украину из Крыма.

Ранее командующий ВМС заявлял, что для Украины угроза полномасштабного вторжения России актуальна с 2014 года. Он считает, что боевая подготовка РФ направлена и против Украины.