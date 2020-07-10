На Донбассе выявили радиационное заражение воды

Концентрация опасных радионуклидов в горизонтах питьевой воды в Донбассе превышает норму. Низкорадиоактивную вода уже поступает в горизонты питьевой воды.

«International Human Rights Community» располагает подтвержденные данные о полное затопление объекта «Кливаж» – бывшей шахты «Юнком», которая расположена на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области, говорится на странице организации в Facebook.

Суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории при заборе на расстоянии 5 км от объекта составляет 20-34 x 103 Бк/кг.

Это означает, что низкорадиоактивную вода уже поступает в горизонты питьевой воды.

В 1979 году на территории Донецкой области Украинской ССР на восточном крыле шахты «Юнком» (город Юнокоммунаровск, Енакиевского горсовета, ПО «Орджоникидзеуголь») на глубине 903 метров советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 кт в тротиловом эквиваленте. Тот проект получил название «объект Кливаж».

После взрыва советская власть решила оставить окруженную кубометрами песка радиоактивную капсулу в сухом состоянии и откачивать из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность, затопления местности, а также попадание загрязненной жидкости в грунтовые воды.

14 апреля 2018 представители незаконных вооруженных формирований прекратили откачку воды на шахте «Юнком». Что происходит под землей с капсулой, никому неизвестно.

В даний час є підтверджені дані про повне затоплення об'єкта "Кліваж" станом на 01.03.2020 р.Сумарна концентрація… Geplaatst door International Human Rights Community – Special Monitoring Mission op Woensdag 8 juli 2020

Напомним, экологи уже били тревогу насчет того, что Донбасс находится под угрозой радиационного заражения. Донбасс находится под угрозой радиационного заражения