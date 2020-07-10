Россия заговорила об «украинском сценарии» в Сербии

Россия заявляет о причастности Украины к беспорядкам в Сербии. Заявления российских и пророссийских СМИ о «украинский сценарий» являются ложными.

Российская Федерация распространяет в сербском информационном поле ложную информацию о якобы причастности Украинской к массовым беспорядкам в Сербии, сообщает пресс-служба посольство Украины в Сербии.

В дипломатическом представительстве отметили, что Украина не имеет информации об участии своих граждан в этих событиях. Украина никоим образом не пытается вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Сербии, а заявления российских и пророссийских СМИ о «украинский сценарий» являются ложными.

Посольство Украины обратилось к СМИ в Сербии с просьбой не распространять неправдивую информацию об Украине и граждан Украины относительно ситуации в Сербии, заявили в посольстве.

После выборов 21 июня эпидемиологическая ситуация в стране начала резко ухудшаться. В столице Сербии Белграде несколько тысяч человек вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свое недовольство введением в городе комендантского часа в связи с ростом количества больных коронавирус.

Напомним, что Сербию накрыли массовые протесты из-за карантина. Митингующие штурмовали парламент.