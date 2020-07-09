Бабченко объявили в России террористом

У включенного в список террористов и экстремистов журналиста Бабченко была оперативно заблокирована его карточка «Яндекс».

Федеральная служба по финансовому мониторингу России включила в перечень террористов и экстремистов журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию в 2017 году, сообщает российский «Интерфакс».

Отмечается, что соответствующая запись появилась в четверг в реестре на сайте Росфинмониторинга. О причинах такого решения не сообщается.

Сам журналист отреагировал на новость на своей странице в соцсети в Facebook, сообщив, что 9 июля была заблокирована его карта «Яндекс» в «Apple pay».

«…пришло уведомление «Вы не можете больше использовать карточку «Яндекс» в «Apple pay». Заблокировали влет!», – пишет Бабченко.

«И сразу и одновременно из всех стволов по всем новостям. Надоело мне в топы новостей что-то попадать уже…», – добавил он.

Бабченко так же восхитился «оперативность» работы российской компаний «Яндекс» выполнив столь оперативно команду на блокирвоку.

«Там в списке 35 тысяч человек. Но кто-то, перелистывая его, именно в 13.00 совершенно случайно и увидел мою фамилию», – подчеркивает Бабченко.

«Оперативно работают ребята, молодцы»», – уточнил он.

Россия объявила журналиста Бабченко террористом и экстремистомФедеральная служба по финансовому мониторингу включила в… Geplaatst door Аркадий Бабченко op Donderdag 9 juli 2020

Напомним, что в июне 2020 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации заочно предъявило обвинение в призывах к терроризму украинскому журналисту крымскому татарину Айдеру Муждабаеву.

Выступающий с критикой путинского режима в России журналист Аркадий Бабченко в 2017 году переехал в Украину.

29 мая 2018 года стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.

30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко живой: «убийство» инсценировала спецслужба, чтобы предупредить настоящее.

«Организатором» следствие назвало Бориса Германа, который был приговорен к 4,5 года лишения свободы. Приговор засекречен и не опубликован. Суд выпустил его из тюрьмы в ноябре 2019 года.

«Заказчиком убийства Бабченко из фонда Путина» называли Вячеслава Пивоварника.

В ноябре 2019 года Бабченко уехал в Израиль. Он мотивировал это сменой власти в Украине.