Российской стороне нравится идея создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что России понравилась идея создания Консультативного совета в ТКГ вместе с представителями неподконтрольных украинский власти территории Донбасса, но от марта к этой идее не возвращались. Козак рассказал об этом в интервью российскому изданию «ТАСС».

«Мы предложили образовать Консультативный совет как площадку, если хотите, как повод для начала обсуждения хотя бы на общественном уровне этих базовых вопросов урегулирования конфликта», – заявил Козак.

«И вот такая, казалось бы, совсем невинная идея, которая позволяла хоть в какой-то форме начать диалог, уже на следующий день встретила в Киеве ожесточенное сопротивление», – отметил он.

Кроме того Козак посетовал, что украинская сторона не возвращается к этой идеи. С марта месяца не обсуждался вопрос реализации Консультативного совета в ТКГ

«Представителей Украины, которые подписали протокол только о намерениях создать такой совет, обвинили в государственной измене и чуть ли не возбудили уголовные дела. Их обвинили в госизмене в связи с тем, что это решение якобы признает международную правосубъектность донбасских республик», – добавил Козак.

Козак рассказал, что обвинения звучали от партии бывшего президента Петра Порошенко, которым подписаны минские соглашения, где реально легализован диалог с официальными представителями Донбасса.

Он настаивает, что это не международная правосубъектность, а диалог.

В итоге, по словам Козака, в части политических и правовых аспектов урегулирования конфликта на Донбассе процесс до сих пор находится на нулевой отметке.

Он также заявил, что «содержательных предложений от Украины о политических условиях урегулирования конфликта и о порядке их согласования с представителями Донбасса не поступало».

Также в ТКГ не возвращались к идее создания Консультативного совета или какого-либо альтернативного механизма для диалога.

Ранее издание «Der Spiegel» сообщило, что Москва на переговорах в нормандском формате настаивает на скорейшем правовом определении статуса ОРДЛО и представлении проекта изменений в украинскую Конституцию до 6 июля.

Напомним, что

Ранее, 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Патриотическая общественность была возмущена. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что создание «консультативного совета» с представителями ОРДЛО противоречит интересам Украины.

Ни 25-го, ни 26-го марта Консультативный совет не создали. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета и пропаганде против нее.

Общественный совет при Министерстве иностранных дел предложил альтернативный сценарий создания «консультативного совета» по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых «Л/ДНР».

3 апреля Россия обвила партнеров по «нормандскому формату» – представителей Украины, Германии и Франции – в «политических играх» и отступлении от договоренности создать Консультативный совет с представителями Донбасса.