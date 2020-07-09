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Комиссия Украина-НАТО обсудила шаги для совместного партнерства

Заседание прошло в Брюсселе 8 июля.

В Брюсселе 8 июля состоялось заседание совместной комиссии Украина-НАТО. На нем обсуждались практические шаги для продвижения совместного партнерства.

Об этом говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания комиссии. В заседании участвовали вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

“Союзники подчеркнули важность проведения внутренних реформ, особенно в судебной системе, в отношении борьбы с коррупцией, а также в сфере безопасности и обороны. Встреча также дала возможность Комиссии НАТО-Украина обсудить практические шаги для продвижения повестки дня совместного партнерства”, – говорится в пресс-релизе.

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В НАТО в очередной раз подтвердили приверженность Североатлантического Альянса суверенитету и территориальной целостности Украины. А также высоко оценили приверженность украинского правительства мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Как ранее сообщал politua, в России ФСБ задержала “шпиона” НАТО.

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