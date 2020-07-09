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Украина не готова к дистанционному обучению в школах: виноват 3G-интернет

Фото: Delo.ua

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина все еще не готова к дистанционному обучению в школах с сентября. Это сугубо технический вопрос: в стране отсутствует повсеместное покрытие 3G и 4G.

Об этом президент заявил во время брифинга в Волынской области. В частности, Зеленский отметил, что назвать стопроцентными расчеты по поводу обучения детей в школах все еще невозможно не могут из-за карантина.

“Украина не исключение, у нас более-менее второй волны нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными”, – подчеркнул он.

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Подводя итог глава государства заявил, что не знает, насколько Украина готова к дистанционному обучению.

Ранее politua разбирался в причинах снижения рейтинга Владимира Зеленского.

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