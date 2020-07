Для экс-главы НБУ у его дома устроили «похороны»

На въезде в село, где живет бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий, люди оставили гробы и похоронные венки с цветами. Смолий сам сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter.

«08.07.2020. Украинский вечер. Без комментариев», – написал Смолий.

Ситуацию на своей странице прокомментировала пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

«К вечеру у нас конкурс – угадай тему спектакля по реквизиту. Участвуют десять плюс похоронных венков, гробы, плакаты с обвинениями во всех смертных грехах и что-то вроде угроз», – говориться в сообщении НБУ.

«Чтобы вы долго не думали, рассказываем. Это мирная «акция» (читай – спектакль с плохим сценарием) против политики, должностных лиц и экс-чиновников… бинго! – Национального банка Украины», – добавляют в сообщении.

Далее в сообщении говорится о том, что накануне вечером началась на въезде в поселок, где живет экс-глава НБУ Яков Смолий. Ровно неделю назад он подал заявление об увольнении с обоснованием «за систематическое политическое давление».

«Что можем вам сказать? Наша песня хороша, начинай сначала. Есть лишь один вопрос: когда гробы и венки появятся под стенами НБУ и под домом и.о. главы Екатерины Рожковой? Завтра с утра? Или уже с понедельника?», – отмечают сообщении НБУ.

В сообщении подчеркивают, что Национальный банк имеет современную систему оценки работы своих сотрудников. Каждому человеку устанавливаются так называемые «ключевые показатели эффективности» (KPI).

«Новый глава еще не назначен. Но мы уже сейчас можем предложить самый важный KPI – делать свою работу так, чтобы под НБУ и под дом приносили гробы и венки. Потому что, оказывается, это показатель успешной и эффективной работы руководителя центробанка», – примечает сообщении НБУ.

Вполне вероятно, что эта акция, собственно, для нового главы и предназначена.

«Однако цель может быть совсем другой – запугивание, чтобы наоборот был послушным и не делал шагов, которые не нравятся заказчикам этого «экшена», – резюмируют в сообщении НБУ.

