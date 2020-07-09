СБУ собрала данные на вербовщика генерала Шайтанова

СБУ выявила личность вербовщика генерала Шайтанова. С лета 2014 Егоров из ФСБ с позывным «Эльбрус» руководил террористами на Донбассе.

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, вероятно причастен к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе, сообщает пресс-служба СБУ.

«С лета 2014 Егоров с позывным «Эльбрус» напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области и доводил до боевиков указания российского командования», – заявили в спецслужбе.

«Полковник ФСБ называл себя «первым заместителем командующего» войск так называемой Новороссии. Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправил группы пророссийских боевиков из Крыма в Донбасс», – отметили в сообщении.

Кроме того, контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно был причастен к сбивания российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 и до ракетных обстрелов подразделений ВСУ.

Чуть позже, Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись в доказательство того, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров с позывным «Эльбрус» был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.

«Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе», – говорится в комментарии к видео.

По данным СБУ, с лета 2014 года Егоров под позывным «Эльбрус» напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

Полковник ФСБ называл себя «первым заместителем командующего» войск так называемой «Новороссии». Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым «министерством обороны «ДНР», обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами.

Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправил группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.

Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбиванию российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины.

Также полковник ФСБ РФ Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

Егоров-«Эльбрус» фигурировал в деле о сбитом в 2014 году над Донбассом «Боинге».

Напомним, 10 июня суд продлил арест генерала Шайтанова до 8 августа.

Генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов был задержан 14 апреля при подозрению в государственной измене в пользу России. Завербованному генералу якобы обещали $ 200 тыс. И паспорт гражданина РФ за подготовку убийства украинского добровольца, мужа убитой Амины Окуевои – Адама Осмаева.