В Украине суточный рост заражения коронавирусом

В Украине за сутки выявлен рос заболеваемости коронавирусом, обнаружили 810 новых случаев. Выздоровели 665 пациентов, умер 21 человек.

За сутки 8 июля в Украине подтвердили коронавирус у 810 человек, 21 больной умер, 665 человек выздоровели от коронавирусной болезни, говорится в данных Системы мониторинга коронавируса СНБО.

За все время пандемии в Украине было зафиксировано 51 224 случая коронавируса, из них 1 327 летальные, 23 784 – успешно выздоровели. Сейчас болеют 26 113 украинцев.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано во Львовской области (119), в Киеве (93), на Закарпатье (89), в Ровенской области (76), в Одесской (68), Ивано-Франковской (60), Харьковской (55), Волынской (50) и Киевской (42) областях.

В Черновицкой области 8 июля подтвердили 23 новых случая, в Житомирской – 16.

Общая статистика заболевания по регионам:

Инфографика по заболеваемости коронавирусом. Инфографика по заболеваемости коронавирусом. Пред 1 из 2 След

• Винницкая область – 2021 случай;

• Волынская область – 2875 случаев;

• Днепропетровская область – 1130 случаев;

• Донецкая область – 749 случаев;

• Житомирская область – 1500 случаев;

• Закарпатская область – 3622 случая;

• Запорожская область – 605 случаев;

• Ивано-Франковская область – 2857 случаев;

• Кировоградская область – 669 случаев;

• Киев – 5872 случая;

• Киевская область – 2895 случаев;

• Львовская область – 6681 случай;

• Луганская область – 90 случаев;

• Николаевская область – 465 случаев;

• Одесская область – 2052 случая;

• Полтавская область – 327 случаев;

• Ровенская область – 4380 случаев;

• Сумская область – 328 случаев;

• Тернопольская область – 2153 случая;

• Харьковская область – 2521 случай;

• Херсонская область – 201 случай;

• Хмельницкая область – 865 случаев;

• Черновицкая область – 5074 случая;

• Черкасская область – 707 случаев;

• Черниговская область – 585 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В мире зафиксировали новый суточный антирекорд заражения COVID-19. По состоянию на утро 9 июля зарегистрировали 213 279 заражений в сутки.

Напомним, что накануне в Украине рекордное количество выздоровевших пациентов.

За прошедшие на тот момент сутки от коронавируса выздоровела рекордное количество пациентов. В общем зафиксировано более 50 тыс лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.