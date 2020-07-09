ЕС призывает Россию перекатить репрессии в Крыму

Евросоюз призвал Россию прекратить притеснения крымских татар в оккупированном Крыму. ЕС ожидает, что Россия прислушается к рекомендациям.

Европейский Союз осудил системные нарушения прав человека в оккупированном войсками России Крыму, заявил представитель ЕС, передает «Украинская Правда».

«7 июля 2020 семь человек, преимущественно крымских татар, были арестованы на Крымском полуострове на основании предположения об их политических убеждений. ЕС считает их задержания политически мотивированным и – поскольку это был проведен по российским законам «органами власти» РФ на территории Украины – незаконным с точки зрения международного законодательства», – заявил представитель.

«ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержаны граждане Украины будут освобождены без проволочек», – добавил он.

В ЕС ожидают, что Россия прислушается к рекомендация и прекатит преследование крымских татар.

«ЕС ожидает, что Россия прекратит давление на сообщество крымских татар. Международные стандарты прав человека должны быть гарантированными на полуострове. Полный, свободный и неограниченный доступ международных акторов по правам человека на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь, продолжает оставаться первостепенной задачей», – .

Что было раньше Российские силовики задержали шестерых крымских татар, у которых на рассвете 7 июля проходили обыски на оккупированном полуострове.

По предварительным данным правозащитного офиса адвокатов, задержаны шесть человек: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим. Отмечается, что Дилявера Меметова дома не было.

МИД выразил решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар.

МИД призвал международное сообщество продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на РФ с целью прекращения нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму.