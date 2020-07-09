Нацполиция Украины задержала священника, который продавал оружие и занимался изготовлением патронов. Инцидент произошел на Львовщине.

Как сообщили в Национальной полиции Львовской области, подозреваемый покупал стартовые пистолеты и переделывал их в боевое оружие (чтобы посмотреть фото, доскрольте новость до конца).

Кроме самого задержания, на на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей были проведены обыски по месту жительства как злоумышленника, так и покупателей оружия. Полицейские изъяли 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты.

Отмечается, что подозреваемый уже был судим ранее. Так, в декабре 2018 года его задержали за незаконное обращение с оружием – тогда суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы. Тем не менее, он был вскоре освобожден с испытательным сроком в два года.

По информации следователей, чтобы не попасть в поле зрения полицейских мужчина использовал фиктивные данные как во время покупки пистолетов, так и при отправке их по почте. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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