Тегеран заверил, что ни одна нота Украины не осталась без ответа

Министерство иностранных дел Ирана сообщило о готовности начать двусторонние переговоры с Украиной по делу о сбитом “Боинге” МАУ. Это заявление было передано посольству Украины в этой стране.

Об этом сообщил “Интерфакс Украина“. По их информации переговоры собираются провести 20 июля 2020 года.

“Исламская Республика Иран не утаивает что-то, не ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной. В связи с этим, сегодня, 8 июля 2020 года, иранская сторона заявила через Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран Посольству Украины в Исламской Республике Иран о готовности начать двусторонние переговоры, начиная с 20 июля 2020 года, и сейчас мы ожидаем дату, предлагаемую украинской стороной”, – заявили иранские дипломаты.

Кроме того официальный Тегеран подчеркнул, что их страна не оставила без ответов ни одной ноты Украины. Все ответы были даны в виде соответствующих нот или во время официальных встреч с представителями украинского руководства.

“Исламская Республика Иран всегда заявляла о своей готовности к переговорам с украинской стороной, руководствуясь действующими нормами международного права, связанными с данным вопросом, и полные, исчерпывающие тексты относительно этого были представлены украинской стороне в течение прошлых месяцев, однако до сих пор это осталось без ответа”, – подчеркнули в посольстве.

Как ранее сообщал рolitua, Иран принял решение передать “черные ящики” со сбитого “Боинга” Франции, а не Украине.