Венесуэла сбила самолет США

Это был частный рейс.

Военно-воздушные силы Венесуэлы сбили частный самолет США марки Hawker 800. Инцидент произошел 8 июля.

Об этом сообщило Стратегическое командование вооруженных сил страны. По их информации, судно нарушило воздушное пространство Венесуэлы.

“CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации”, – заявили военные.

Никакой официальной информации о месте происшествия, грузе либо экипаже сбитого самолета не поступало. При этом ряд СМИ уточняют, что подобные инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков.

🚨#ULTIMAHORA #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/pT1bo3BogX — A/J REMIGIO CEBALLOS (@CeballosIchaso) July 8, 2020

Ранее politua рассказывал о том, как Венесуэла находится на грани гражданской войны.