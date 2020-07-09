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Венесуэла сбила самолет США

Это был частный рейс.

Военно-воздушные силы Венесуэлы сбили частный самолет США марки Hawker 800. Инцидент произошел 8 июля.

Об этом сообщило Стратегическое командование вооруженных сил страны. По их информации, судно нарушило воздушное пространство Венесуэлы.

“CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации”, – заявили военные.

Никакой официальной информации о месте происшествия, грузе либо экипаже сбитого самолета не поступало. При этом ряд СМИ уточняют, что подобные инциденты обычно связаны с незаконным оборотом наркотиков.

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Ранее politua рассказывал о том, как Венесуэла находится на грани гражданской войны.

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