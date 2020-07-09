На протяжении 8 июля российские террористы на Донбассе четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Украины был убит.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Там подчеркнули, что противник в очередной раз использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, возле Марьинки оккупанты дважды открывали огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем. Рядом с Авдеевкой противник открыл огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также пулеметов и стрелкового вооружения. Неподалеку от Старогнатовки и Опытного враг обстрелял защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ у Хутора Свободный и Орехово подверглись обстрелу из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Населенные пункты Новолуганское и Новозвановка попали под огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также боевики обстреляли из автоматических станковых гранатометов украинские позиции вблизи Зайцевого и там же использовали БПЛА для сброса гранатометного выстрела.

Кроме того, оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Зайцево из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела были повреждены шиферная кровля крыши, разбиты стеклопакеты двух окон и повреждены потолок и стены коридора жилого дома. Жертв и раненых среди гражданского населения нет.

“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По данным разведки 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа “Тигр”, – уточнили в штабе.

Как ранее сообщал politua, Совбез ООН призвал все страны мира прекратить военные действия на срок в 90 дней.