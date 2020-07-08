Прокуратура Луганской области начала досудебное расследование по факту масштабных лесных пожаров на Донбассе. Предварительно дело квалифицируется как “нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей”.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины. Там подчеркнули, что правоохранители проверяют все версии возникновения возгорания: самовозгорание леса, неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог, в том числе с целью совершения диверсии, теракта или сокрытия незаконной вырубки леса, возгорание в результате подрыва боеприпасов.

“Для документирования всех фактов разрушений во время пожара, обнаружения пострадавших и без вести пропавших продолжается осмотр территории Новоайдарского района и прилегающей территории г. Северодонецка силами и средствами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и ГУ Нацполиции в Луганской области”, – уточнили в ОГПУ.

Еще одна версия случившегося была озвучена на заседании Кабмина 8 июля. Глава Нацполиции Игорь Клименко напомнил, что накануне возникновения пожаров российские террористы обстреляли один из опорных пунктов ВСУ трассирующими боеприпасами, от которых легко воспламеняется трава.

Как ранее сообщал politua, жертвами лесных пожаров в Луганской области стали уже шесть человек. На место событий вылетели Арсен Аваков и Владимир Зеленский.