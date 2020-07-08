Украина и Россия больше не партнеры в антитерроризме.

Украина и Россия больше не партнеры в антитерроризме

Кабмин разорвал меморандум с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Соответствующий вопрос был решен без обсуждения.

Кабинет министров на заседании в среду разорвал меморандум с правительством России о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, заявили во время заседание правительства 8 июля, сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексея Гончаренко.

«Кабмин приостановил действие меморандума между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, заключенного в Ялте 12 июля 2012 года», – написал Гончаренко.

Соответствующий пункт 4.10 в повестке дня заседания КМУ приняли без обсуждения.

Также на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль рассказал, что в четверг людям, которые пострадали из-за пожара в Луганской области выделят средства для преодоления последствий бедствия.

Напомним, что утром 8 июля правоохранители сообщили, что из Украины выдворили двух россиян, которые работали на спецслужбы РФ и готовили совершение тяжких преступлений на территории нашей страны.