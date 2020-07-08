В столице Сербии, Белграде, начались массовые протесты после введения в городе комендантского часа. Это ограничение связано с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает DW. Местные жители уверены, что негативная динамика пандемии связана с ранней отменой ограничений из-за желания президента Александра Вучича провести парламентские выборы.

Вскоре после победы Вучича на выборах эпидемиологическая ситуация в стране начала стремительно ухудшаться. СМИ сообщали о переполненных пациентами с COVID-19 больницах, а 7 июля было зафиксировано 13 смертей от коронавируса, что стало абсолютным рекордом для Сербии.

В тот же день Вучич объявил о том, что в Белграде вводится комендантский час. В своем обращении к нации он заявил: “Ситуация в Белграде критическая, еще в четырех городах – тревожная. С завтрашнего дня вводится запрет на собрания свыше 5 человек, вводится длинный комендантский час с пятницы до понедельника”.

В результате на улицы Белграда вышли несколько тысяч человек. Люди бросали в отделения полиции камни и дымовые шашки. Одна из групп протестующие попыталась взять штурмом здание парламента.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и другие специальные средства. От действий правоохранителей пострадали несколько человек, некоторых активистов задержали.

Как ранее сообщал politua, аналогичный протест в Гааге правоохранители разогнали водометами.