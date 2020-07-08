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Боевые корабли НАТО вошли в Черное море

Источник: flickr.com/Mick Bentley

Они сменили на дежурстве американский эсминец Porter

Во вторник, 7 июля, в акваторию Черного моря вошли корабли НАТО. Одновременно с этим американский ракетный эсминец Porter снялся с дежурства и двинулся на выход из Черного моря.

Об этом сообщает “Грузия Online”. По их информации, в Черное море прибыли флагман Военно-морских сил Греции – плавучая база снабжения Aliakmon и два тральщика: испанский Tambre и итальянский Gaeta.

Американский эсминец Porter, который с 17 июня находился в Черном море для усиления взаимодействия между союзниками, в свою очередь начал переход в Средиземное море.

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Как ранее сообщал politua, в НАТО согласовали меры в ответ на ядерную угрозу со стороны России.

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