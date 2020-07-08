Пожары в Луганской области: пять человек погибли, но террористы мешают работе спасателей

В Луганской области неподалеку от Северодонецка горит лес. Область возгорания разрослась до 85 гектаров.

По состоянию на утро 8 июля в пожаре уже погибло шесть человек. Были уничтожены 80 домов в садовом кооперативе “Волчья яма” и 30 жилых домов в селе Смоляниново (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Зеленский прибыл на Луганщину

В Луганскую область прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с ним в зоне стихийного бедствия находятся секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко, а также председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и министр внутренних дел Арсен Аваков.

“Приоритет – люди. Переселением занимается глава облгосадминистрации. Мы решили предоставить 300 тысяч гривен каждой семье, потерявшей дом для покупки нового жилья. Отдельно мы выделим по 20 тысяч гривен каждому человеку для поддержания” – уже заявил Зеленский.

Как тушат пожар в Луганской области

Тушить пожар сейчас помогает около 500 воинов ВСУ, 60 единиц техники, включая БПЛА. Глава МВД Арсен Аваков вместе с секретарем СНБО, главами ГСЧС, НПУ работают на месте лесных пожаров вблизи Северодонецка в оперативном штабе.

Владимир Зеленский дал разрешение на использование авиации в борьбе с пламенем.

Боевики мешают тушению пожаров

Авиация в Луганской области столкнулась с угрозами террористов при попытке начать тушить лесные пожары.

Об этом сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook. По его словам, два заправленных самолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были готовы привлечь к тушению пожаров еще ночью 7 июля.

“Мы еще вчера ночью планировали привлечь авиацию ГСЧС к тушению пожаров. Два самолета стоят заправленные и горючим, и водой. Но делали запрос на ту сторону и сепары сказали, что никаких гарантий безопасности мы не даем”, – сказал он.

Телефон гарячої лінії працює цілодобово !!

Всім небайдужим дякую за допомогу Опубликовано Сергеем Гайдаем Вторник, 7 июля 2020 г.

Тем не менее, Владимир Зеленский утром 8 июля разрешил использование пожарной авиации.

Арсен Аваков подтвердил, что с 13:00 8 июля участие в тушении пожара в Новоайдарском районе приняли подразделения спасателей, полиции, Нацгвардии. Также он уточнил, что ликвидация пожаров сосредоточена в 3 очагах: Капитаново, Осколоновка, Смоляниново.

З 13:00 підрозділи МВС: рятувальники,поліція,гвардія гасять масштабну лісову пожежу у Новоайдарському районі на Луганщині.Залучено придані сили ДСНС, НПУ, НГУ із сусідніх регіонів. Вилетіло 2 пожежних літаки з Краматорська.Попередньо 4 особи загинуло.Працює опер.штаб pic.twitter.com/URDFnzgdcC — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 7, 2020

Пожар в Луганской области – фото и видео

Источник: Facebook Татьяны Погукай Источник: Facebook Татьяны Погукай Источник: Facebook Сергея Шахова



Как ранее сообщал politua, первая информация о возгораниях поступила еще 6 июля.