Черногория упростила въезд для украинцев
Черногория упростила въезд для туристов из Украины, будет пускать без теста. Информация обнародована Институтом общественного здоровья Черногории.
Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус. Это следует из появления Украины в «зеленом списке» опубликованном пресс-службой Института общественного здоровья Черногории.
Теперь Украина перечислена в списке стран на сайте учреждения как «страна, с которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19».
Это подтверждает и посольство Украины в Черногории.
«Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в» зеленый «список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем», – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что по критериям Украины Черногория находися в «красном списке»: после возвращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.
В последнее время эпидемиологическая ситуация в Черногории ухудшилась. Страна, которая в конце мая-начале июня объявила о завершении эпидемии и назвала себя «свободной от коронавируса», с тех пор зарегистрировала более 500 новых случаев.
Вчера Черногория дополнительно усилила карантин, ограничив время работы ресторанов и закрыв детсады. В отдельных муниципалитетах ввели более жесткие ограничения.
Напомним, что глава МИД Кулеба назвал 23 страны в которые могут выезжать украинцы после ослабления карантина из-за коронавируса и открытия границ.