В Украине рекордное количество выздоровевших пациентов

За сутки от коронавируса выздоровела рекордное количество пациентов. В общем зафиксировано более 50 тыс лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 807 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге отметил, что 7 июля в Украине от COVID-19 выздоровела рекордное количество пациентов – 926. За сутки зафиксировано 23 летальных исхода.

По состоянию на 9:00 8 июля зафиксировано 50 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1306 летальных, 23119 пациентов выздоровели. Всего проведено 745 313 ​​тестирований методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

⚡МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 08 липня (станом на 9:00)… Geplaatst door Міністерство охорони здоров'я України op Dinsdag 7 juli 2020

• Винницкая область – 2002 (1411 выздоровели);

• Волынская область – 2825 (1030 выздоровели):

• Днепропетровская область – 1120 (1000 выздоровели);

• Донецкая область – 713 (203 выздоровели);

• Житомирская область – 1484 (1061 выздоровел);

• Закарпатская область – 3533 (1117 выздоровели);

• Запорожская область – 599 (464 выздоровели);

• Ивано-Франковская область – 2797 (1204 выздоровели);

• Киев – 5779 (1900 выздоровели);

• Киевская область – 2853 (1623 выздоровели);

• Кировоградская область – 664 (570 выздоровели):

• Луганская область – 87 (69 выздоровели)

• Львовская область – 6562 (974 выздоровели)

• Николаевская область – 463 (330 выздоровели);

• Одесская область – 1984 (863 выздоровели);

• Полтавская область – 326 (278 выздоровели);

• Ровенская область – 4304 (2272 выздоровели);

• Сумская область – 323 (264 выздоровели);

• Тернопольская область – 2142 (1327 выздоровели);

• Харьковская область – 2466 (1261 выздоровел);

• Херсонская область – 201 (184 выздоровели);

• Хмельницкая область – 863 (603 выздоровели);

• Черкасская область – 695 (529 выздоровели);

• Черновицкая область – 5051 (2386 выздоровели);

• Черниговская область – 578 (196 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Підтверджено 50 414 випадків COVID-19, з них 23 119 одужали, 1306 померли. Протягом останньої доби лабораторно… Geplaatst door Центр громадського здоров’я України op Dinsdag 7 juli 2020

Напомним, что 6 июля в Офисе президента по результатам селекторного совещания объявили, что ситуация с коронавируса в Украине стабилизируется. Суточный прирост новых больной в этот день составил 543 человека, на следующий день, 7 июля, показатель увеличился до 564 человек.

В начале июля сообщалось, что Минздрав готовит больницы второй волны для госпитализации больных COVID-19 в трех областях: Закарпатской, Волынской и Ровенской.