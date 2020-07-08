Террористы активизировались на Донбассе: у ВСУ много раненных

За прошедшие сутки 7 июля российские террористы тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Жертвами вражеских обстрелов стали четверо украинских военных, получивших ранения.

Об этом сообщил пресс-центре Штаба ООС. По их информации, боевики “Л/ДНР” использовали запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы.

В районе ответственности ОТГ “Север” оккупанты применили запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружения БМП и крупнокалиберные пулеметы вблизи Новотошковского. Неподалеку от Новолуганского противник обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, а у Орехова – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” террористы неоднократно открывали по украинским опорных пунктах неподалеку Старогнатовки, Водяного, Широкино, Марьинки, Песков и Авдеевки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции ОС возле Богдановки подверглись обстрелу из противотанкового ракетного комплекса. Рядом с Павлополем оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

“За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставлено в лечебное учреждение и оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное”, – добавили в штабе ООС.

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