Новости

В Германии осудили недавнюю поездку депутатов в Крым

Крым.

Германия дистанциировалась от депутатов, которые ездили на «референдум» в оккупированный Крым. Власти страну осуждают оккупацию полуострова Россией.

Германия дистанциировалась от поездки отдельных ее депутатов в оккупированный Крыму на российский референдум об «обнулении» срока Путина, говорится в заявлении посольства Украины в Германии.

«К сожалению, мы тем временем узнали, что также немецкие депутаты приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка. Позиция Федерального правительства остается непоколебимой», – заявили в посольстве.

«Мы не признаем аннексию Крыма, которая нарушает международное право», – подчеркнули в посольстве.

Перед этим посольство Германии назвало неприемлемым референдум РФ в Крыму о конституционных изменениях, которые позволят Путину оставаться у власти до 2036 года.

Читайте также  «Не сотвори себе кумира». Магистральный путь украинской громады – по граблям и по кругу

Ранее с таким заявлением выступил Европарламент в связи с визитом на оккупированный РФ полуостров нескольких французских евродепутатов.

О непризнании голосования за поправки в Конституцию РФ на территории Крыма заявили также ЕС, США и Великобритания.

ЕС, кроме того, в целом раскритиковал российский референдум о конституционных изменениях.

Напомним, что в Берлине в конце прошлой недели прошла встреча советников стран «нормандской четверки». Украину представляли Алексей Резников и Андрей Ермак.

Источник POLITua

Тоже интересно
Политика

Местные выборы в Украине: названа дата голосования

Новости

Прокуратура отказалась от требования ареста Порошенко

Новости

Украина и Россия больше не партнеры в антитерроризме

Новости

Черногория упростила въезд для украинцев

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Местные выборы в Украине: названа дата голосования

Прокуратура отказалась от требования ареста Порошенко

Украина и Россия больше не партнеры в антитерроризме

1 из 2 594