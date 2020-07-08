Полиция задержала двух российских боевиков в Киеве

В Киеве милиция задержала двух граждан РФ, планировали совершение тяжких преступлений. Они работали на российские спецслужбы.

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции в результате спецоперации задержали двух граждан Российской Федерации по подозрению в организации преступлений, говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их пребывания.

Фотографии опубликованные Нацполицией Украины. Фотографии опубликованные Нацполицией Украины. Пред 1 из 2 След

7 июля по результатам проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы. Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.

Напомним, СБУ задержала в Киеве внештатного сотрудника ГРУ, причастного к трагедии «Боинга» MH17. Он руководил агентурной сетью на территории Украины.

Ранее в Днепре СБУ пресекла деятельность преступной группировки, которая причастна к 18 терактов в разных регионах Украины. По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее судимый житель временно оккупированного Крыма “Ариец”. Злоумышленники специализировались на особо тяжких преступлениях, в том числе по заказу других лиц. Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России.