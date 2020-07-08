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В США предлагают увеличить военную помощь Украине

Военное сотрудничество Украины и США.

В Конгрессе США предлагаю увеличить размер военной помощи Украине на 10%. Средства будут направлены на обучение военных, вооружения и разведку.

Комитет Палаты представителей по ассигнованиям представил законопроект о финансировании обороны на следующий год. В нем предлагается увеличить помощь Украине на $25 миллионов, сообщает пресс-служба комитета.

На оборонительную помощь Украине хотят выделить $275 миллионов, что на $25 миллионов больше прежней суммы.

Средства предлагают направить на подготовку военных, предоставление вооружения, поддержку разведки.

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Также комитет отмечает, что министр обороны США должен сообщать Конгрессу о любых задержках в выделении средств.

Напомним, что США передали Украине помощь в сфере безопасности на общую сумму 25 млн долларов для использования в зоне Операции объединенных сил.

Источник Пресс-служба Комитет Палаты представителей Конгресса США по ассигнованиям

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