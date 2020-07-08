Задержан сотрудник ГРУ причастный к трагедии MH17

СБУ задержала в Киеве внештатного сотрудника ГРУ, причастного к трагедии «Боинга» MH17. Он руководил агентурной сетью на территории Украины.

СБУ задержала в Киеве гражданина К., который на протяжении 2014-2020 годов осуществлял функции одного из «кураторов» руководителей так называемой «ДНР» по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, сообщает пресс-служба СБУ.

Как внештатный представитель спецслужб РФ он принимал активное участие в создании так называемого «Разведывательного управления «ДНР» и других подразделений указанной террористической организации.

Сообщается, что руководители и представители этого «подразделения» имеют непосредственное отношение к сбивания пассажирского самолета «Боинг-777» Малайзийских авиалиний рейса MH17, в результате чего погибли 298 человек.

Задержанный по указанию спецслужб России руководил агентурной сетью, по его приказам было осуществить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству территории Украины.

В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров, которые раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над «руководителями» террористической организации «ДНР».

Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, руководителей «ДНР» Александра Захарченко, Александра Бородая и других.

Также важная часть обнародованных записей – разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинский (позывной «Хмурый») и Леонидом Харченко (позывной «Крот»), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, сбитого в июле 2014 года.

Напомним, прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем подозреваемым по делу о сбитом 17 июля 2014 над Украиной «Боинг-777» Malaysia Airlines.

В мае в Донецке арестовали боевика Леонида Харченко (Крот), которого заочно судят в Нидерландах по обвинению в катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе. Харченко задержали возле его дома в Донецке по другому уголовному делу и отправили под стражу. Сейчас он находится в СИЗО «минюста «ДНР», которое расположено в городе Донецк.

Считают, что Крота взяли под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины, как это произошло с Владимиром Цемах, которого тоже считают важным участником истории о катастрофе «Боинга» МН17.