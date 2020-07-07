Лувр возобновил работу после четырех месяцев карантина

Легендарный парижский музей Лувр с 7 июля возобновил работу. До этого он четыре месяца пробыл на карантине.

Об этом сообщает AP. По информации издания, в день открытия в Лувре ожидают около 7000 посетителей. При этом до начала эпидемии коронавируса в летний период музей могли посетить около 50 000 человек в день.

Ряд ограничений при посещении сохраняется. Так, в музее туристы должны будут носить защитные маски. Кроме того, количество посетителей будет ограничено с помощью предварительного бронирования билетов.

Директор музея Жан-Люк Мартинес также рассказал, что до пандемии основными посетителями Лувра были американцы. Однако сейчас жителям США запрещено посещать страны ЕС, поэтому в музее надеются на то, что посетителями выступят французы. количество посетителей – это американцы. Впрочем жителям США пока запрещено посещать Европейский Союз, поэтому Мартинес надеется, что пока именно французы будут посещать Лувр.

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