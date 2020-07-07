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На Луганщине горят десятки гектаров леса: фото и видео

Источник: Facebook Татьяны Зеленской

Людей эвакуируют из зоны стихийного бедствия.

В Луганской области возле Северодонецка горят леса. Площадь лесных пожаров уже выросла до 85 гектаров.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Луганской области. Первая информация о возгораниях на территории Боровского и Ахтырского лесничеств поступила 6 июля в 13:21 (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте новость до конца).

На утро 7 июля пожар площадью примерно 85 га локализовали. Но уже во второй половине дня возникло еще несколько очагов возгорания в Новоайдарском районе.

“В связи с порывистым ветром в послеобеденное время возникло еще несколько очагов лесных пожаров (верховых), которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района. Сейчас происходит эвакуация жителей этих населенных пунктов”, – уточнили спасатели.

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На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

“На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники. Вскоре к ликвидации этого масштабного пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели”, – отметили в ГСЧС.

Огонь вплотную подошел к поселкам Волчье и Смоляниново

Огонь охватил десятки гектаров лесов

Огонь охватил десятки гектаров лесов

Огонь пылает на десятках гектаров лесов

Огонь пылает на десятках гектаров лесов

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