Суд будет выносит приговор по делу книги о Стусе

Суд готовится вынести приговор по делу Медведчука против книги о Стусе. Издательство расценивает иск кума Путина, как попытку давления на свободу слова.

В издательстве «Vivat» считают нескрываемой попыткой прямого давления на свободу слова и печати в Украине исковые требования нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который добивается запрета книги «Дело Василия Стуса», пресс-служба издательства.

«10 июля может быть объявлено судебное решение – своеобразный «приговор» свободе слова и науке. В случае проигрыша мы будем подавать апелляцию, ведь ни автор, ни издательство Vivat не нарушали закон, нормы морали и тем более чьи личные неимущественные права», – заявила гендиректор издательства «Vivat» Юлия Орлова.

«Доказать это важно для нас. В то время, когда Виктор Медведчук «защищает свои честь, достоинство и деловую репутацию», мы защищаем право общества на поиск исторической правды», – добавила она.

Орлова прямо обвиняет кума Путина Медведчука в прямом и непрекрытом давлении на свободу слова и печати в Украине.

Мы уверены: требования Виктора Медведчука – это неприкрытая попытка прямого давления на свободу слова и печати в Украине, яркое проявление борьбы с инакомыслием. Вообще этот процесс выглядит как второй суд над Стусом», – отмечает Орлова.

«Господин Медведчук в свое время этот процесс проиграл. Мы намерены отстоять свою позицию до конца и готовы в случае необходимости дойти до Европейского суда по правам человека», – уточнила она.

10 июля в 10:00 в Дарницком районном суде Киева состоится заседание по иску Медведчука против журналиста и историка Вахтанга Кипиани и «Vivat».

Медведчук судится о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание (изготовление) и распространение книги «Дело Василия Стуса» и распространение любой информации о книге в СМИ и в интернете.

Кроме этого, он просит взыскать с Кипиани и издательства Vivat расходы на уплату судебного сбора и признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной.

Медведчук в частности просит признать недостоверными вырванные из контекста, фразы как то: «… распинал поэта (имеется в виду Василия Стуса) – назначенный государством адвокат Медведчук.» или «… шестерка коммунистической системы Медведчук …» и несколько других.

Медведчук был государственным защитником украинского поэта Василия Стуса. Его часто обвиняют в нарушении норм адвокатской этики во время этого процесса. Сам он своей вины не признает.

Книга «Дело Василия Стуса» вышла в мае 2019 года и получила ряд премий:

Книга Кипиани на 90% состоит из архивных документов. Мнение автора построено на фактах, которые содержатся, в том числе, в фактологической части книги.

Напомним, ранее Медведчук грозится через суд добиться запрета на показ фильма про Стуса. Такую угрозу озвучил адвокат Медведчука, в случае если фильм будет содержать недостоверную информацию о его клиенте. Скандал разгорелся после того, как обнаружили отсутствие в фильме эпизодов с Медведчуков, который был адвокатом на процессе на украинским поэтом Стусом.