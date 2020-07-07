Названы страны, в которые могут выезжать украинцы

Глава МИД Кулеба назвал 23 страны в которые могут выезжать украинцы после ослабления карантина из-за коронавируса и открытия границ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил список из 23 стран, куда сейчас разрешено въезжать украинцам. Министр сообщил об это в ходе своего брифинга 7 июля, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Их вообще 23. Эти страны включают те, куда нужна виза и те, где действуют определенные карантинные ограничения – это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея. Это такие самые популярные направления», – заявил Кулеба.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулебищодо актуального стану кордонів у світі, подорожей під час пандемії COVID-19, програми “Захист” для громадян України за кордоном. Geplaatst door Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine op Dinsdag 7 juli 2020

«Остальные страны, не менее прекрасны, но менее привлекательны для украинских путешественников. Мы не наблюдаем массового потока людей туда. Это Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова», – добавил министр.

Кулеба призвал украинцев сосредоточиться на первом списке стран при выборе путешествия.

Напомним, что Кулеба подчеркивает, что Украина поддержала резолюцию ООН о противодействии коронавирусу. Документ инициирован Эстонией и Сингапуром.

Ранее в МИД сообщили, что существует восемь категорий граждан, которые могут въезжать на территорию Евросоюза несмотря на общий запрет на въезд из-за пандемии коронавируса.

Также в МИД запустили интерактивную карту, где можно проверить условия въезда или транзитного проезда.