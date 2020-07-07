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МОЗ Украины обновил список стран “красной зоны”

"УНИАН"

После возвращения из этих государств украинцам придется пройти обсервацию или сдать ПЦР-тесты на коронавирус.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список стран “красной зоны”. После прибытия из этих государство следует пройти обсервацию или сдать ПЦР-тест на коронавирус.

В список вошли страны, показатель заболеваемости COVID-19 в которых превышает 40 случаев на сто тысяч населения.

В обновленный список вошли:

  • Израиль,
  • Казахстан,
  • Теркс и Кайкос,
  • Сейшельские острова,
  • Босния и Герцеговина,
  • Кыргызстан,
  • ЦАР,
  • Мавритания,
  • Ирак,
  • Мексика,
  • Палестина,
  • Суринам,
  • Египет,
  • Коста-Рика,
  • Пакистан,
  • Черногория,
  • Антигуа и Барбуда,
  • Люксембург,
  • Гаити и Сальвадор.

В списке по-прежнему остаются: Катар, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, ОАЭ, Мальдивы, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Гвинея-Бисау, Колумбия, Южная Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.

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При этом из “красной” в “зеленую” зону перешли Сан-Марино, Нидерланды, Джибути, Каймановы острова, Афганистан, Италия, Лихтенштейн – после возвращения из этих стран в обсервации нет необходимости.

Как ранее сообщал politua, в Украину начали летать еще две зарубежные компании.

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