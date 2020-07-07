МОЗ Украины обновил список стран “красной зоны”
После возвращения из этих государств украинцам придется пройти обсервацию или сдать ПЦР-тесты на коронавирус.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список стран “красной зоны”. После прибытия из этих государство следует пройти обсервацию или сдать ПЦР-тест на коронавирус.
В список вошли страны, показатель заболеваемости COVID-19 в которых превышает 40 случаев на сто тысяч населения.
В обновленный список вошли:
- Израиль,
- Казахстан,
- Теркс и Кайкос,
- Сейшельские острова,
- Босния и Герцеговина,
- Кыргызстан,
- ЦАР,
- Мавритания,
- Ирак,
- Мексика,
- Палестина,
- Суринам,
- Египет,
- Коста-Рика,
- Пакистан,
- Черногория,
- Антигуа и Барбуда,
- Люксембург,
- Гаити и Сальвадор.
В списке по-прежнему остаются: Катар, США, Армения, Перу, Бахрейн, Бельгия, Оман, Беларусь, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Французская Гвиана, Сингапур, Бразилия, Майотта, Россия, ОАЭ, Мальдивы, Чили, Панама, Боливия, Португалия, Молдова, Саудовская Аравия, Эквадор, Габон, Северная Македония, Франция, Доминиканская республика, Канада, Экваториальная Гвинея, Кабо Верде, Гондурас, Гвинея-Бисау, Колумбия, Южная Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан и Гватемала.
При этом из “красной” в “зеленую” зону перешли Сан-Марино, Нидерланды, Джибути, Каймановы острова, Афганистан, Италия, Лихтенштейн – после возвращения из этих стран в обсервации нет необходимости.
Как ранее сообщал politua, в Украину начали летать еще две зарубежные компании.