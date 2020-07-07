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Суд определит конституционность закона о госязыке

Конституционный Суд Украины.

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение конституционности закона о языке. Рассмотрение происходит в форме устного слушания.

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение конституционности Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии закона Конституции проходит в форме устного слушания в открытой части пленарного заседания.

Судья-докладчик по делу Сергей Головатый объявил суть ходатайства. Авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств.

Кроме того, субъект конституционного представления отмечает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения законов.

Обновления. Представитель автора конституционного представления, бывший народный депутат Александр Долженков на суде отметил, что представление не направлено на нивелирование украинского языка, отмечает «Интерфакс-Украина».

«Мы говорим о том, что в соответствии с рядом положений … создаются условия дискриминационного характера», – заявил он.

В свою очередь судья-докладчик объявил экспертные выводы. Министерство культуры в своем заключении отмечает, что русский язык не является, исчезает, и остается фактически чаще всего применяемой языке, что свидетельствует об отсутствии признаков дискриминации.

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Уполномоченный Верховной Рады также отметил отсутствие признаков дискриминации русского или других языков нацменьшинств.

Напомним, 25 апреля прошлого года Верховная Рада с 17-й попытки проголосовала за новый закон об обеспечении функционирования государственного языка.

Владение украинским языком обязательное для большого круга служащих – от президента до учителей и врачей. Украинский язык должен использоваться в образовании (кроме дошкольных учреждений и школ с языком обучения национальных меньшинств) и сфере культуры. На личную жизнь действие закона не распространяется.

Закон о государственном языке вступил в силу 16 июля 2019, кроме трех прописанных в нем пунктов.

В мае прошлого года группа нардепов «ОПЗЖ» заявила, что обжалует закон в Конституционном Суде, и начала собирать для этого подписи.

Источник Интерфакс-Украина

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