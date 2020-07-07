Суд определит конституционность закона о госязыке

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение конституционности закона о языке. Рассмотрение происходит в форме устного слушания.

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение конституционности Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии закона Конституции проходит в форме устного слушания в открытой части пленарного заседания.

Судья-докладчик по делу Сергей Головатый объявил суть ходатайства. Авторы конституционного представления указывают, что оспариваемый закон не соответствует ряду предписаний Конституции Украины, поскольку направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств.

Кроме того, субъект конституционного представления отмечает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения законов.

Обновления. Представитель автора конституционного представления, бывший народный депутат Александр Долженков на суде отметил, что представление не направлено на нивелирование украинского языка, отмечает «Интерфакс-Украина».

«Мы говорим о том, что в соответствии с рядом положений … создаются условия дискриминационного характера», – заявил он.

В свою очередь судья-докладчик объявил экспертные выводы. Министерство культуры в своем заключении отмечает, что русский язык не является, исчезает, и остается фактически чаще всего применяемой языке, что свидетельствует об отсутствии признаков дискриминации.

Уполномоченный Верховной Рады также отметил отсутствие признаков дискриминации русского или других языков нацменьшинств.

Напомним, 25 апреля прошлого года Верховная Рада с 17-й попытки проголосовала за новый закон об обеспечении функционирования государственного языка.

Владение украинским языком обязательное для большого круга служащих – от президента до учителей и врачей. Украинский язык должен использоваться в образовании (кроме дошкольных учреждений и школ с языком обучения национальных меньшинств) и сфере культуры. На личную жизнь действие закона не распространяется.

Закон о государственном языке вступил в силу 16 июля 2019, кроме трех прописанных в нем пунктов.

В мае прошлого года группа нардепов «ОПЗЖ» заявила, что обжалует закон в Конституционном Суде, и начала собирать для этого подписи.