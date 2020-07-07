Самолет совершил аварийную посадку в Крыму

В Симферополе совершил экстренную посадку самолет выполнявший рейс из Екатеринбурга. Экстренные службы оккупантов в Крыму этот факт опровергают.

Самолет «Boeing 747», выполняющий рейс из Екатеринбурга, совершил аварийную посадку в аэропорту оккупированного Россией Симферополя, сообщает российское информагентство «ТАСС» со ссылкой на источник в экстренных службах России.

Прямая речь собеседника агентства: «Boeing 747 рейсом из Екатеринбурга аварийно сел в аэропорту Симферополя из-за погасшего табло на борту. Посадка прошла благополучно».

По данным источника «ТАСС», в самолете находятся 181 человек.

На место направлены экстренные службы.

Однако в пресс-службе аэропорта Симферополя не подтвердили факт аварийной посадки самолета: «Рейс из Екатеринбурга приземлился в штатном режиме по расписанию».

Напомним, что российские силовики из центра «Э», ФСБ Крыма и «Беркута» проводят обыски в домах крымских татар в четырех районах оккупированного полуострова.