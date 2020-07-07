6 июля Объединенные силы нанесли мощный удар по российским боевикам на оккупированном Донбассе. Было уничтожено восемь оккупантов, еще один террорист ранен.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС. Там уточнили, что огонь по захватчикам был открыт из-за нарушения ими режима прекращения огня.

“Российские оккупанты несут существенные потери. Вчера во время обстрела позиций защитников Украины действия врага несли угрозу жизни и здоровью наших воинов. В ответ по незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации военнослужащие Объединенных сил открыли огонь из разрешенного Минскими договоренностями вооружения”, – уточняется в сообщении.

По данным украинской разведки, после успешного подавления вражеской активности восемь террористов погибли, один ранен. Кроме того, бойцы ОС уничтожили один вражеский блиндаж и две самоходные артиллерийские установки противника, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексу мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

“Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа. Слава Украине!!!” – подвели итог в штабе.

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