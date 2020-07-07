В Киеве убирают билборд от СБУ напротив посольства РФ

Из-под посольства России в Киеве хотели убрать билборд от СБУ, но не смогли. Коммунальщики обещают позже его демонтировать, как незаконный.

Столичные коммунальщики демонтировали билборд с эмблемой контрразведки СБУ возле посольства России, но позже вернули его на место, сообщил на своей странице в Facebook Игорь Марио.

Очевидец демонтажа попросил у коммунальщиков соответствующие разрешения на эти работы. В документах, которые ему показали, было указано, что «Киевреклама» намерена демонтировать 130 незаконных рекламных конструкций, в том числе и билборд возле посольства РФ.

Впоследствии Марио обновил свой пост, указав, что рекламу вернули на место.

Upd: стоїть на місці, дякую колегам з Управління з питань реклами КМДА та КП "Київреклама" Слава Україні! Geplaatst door Ігор Маріо op Maandag 6 juli 2020

Пресс-секретарь Управления рекламы КГГА и КП «Киевреклама» Галина Шпак в комментарии «Украинской правде» объяснила, что указанный щит у посольства РФ – незаконный, и его все равно демонтируют позже.

«Упомянутый щит не имеет соответствующих документов. Было предписание на его демонтаж, соответственно коммунальщики приехали и демонтировали. После этих работ, уже при сверке документов на эти конструкции и наклейки на конструкции, выяснилось, что есть ошибка – в приказе на демонтаж было неверно указано владельца этой конструкции», – заявила Шпак.

«Поэтому пришлось ее вернуть назад. Но сегодня выпишут новое предписание на нового владельца. По закону, у него есть 15 дней на то, чтобы самому демонтировать билборд. Если он сам этого не сделает, то щит демонтирует «Киевреклама», – отмечает она.

Шпак объяснила, что конструкция не имеет разрешения на размещение, ее нет на схеме рекламы Киева, кроме того, щит установлен на зеленой зоне.

Нпомним, что СБУ ко Дню России разместила билборды с гербом контрразведки возле дипломатических учреждений РФ. В Харькове возле генконсульства РФ – патриотический мурал.