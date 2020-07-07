В Украине стабилизация по заболеванию коронавирусом

Второй день подряд в Украине наблюдается заметное снижение числа выявленных заражений коронавирусом. МОЗ заявляет о стабилизации ситуации.

На утро 7 июля в Украине зафиксировали 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, но 21 больной человек умер, а 490 пациентов выздоровели, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 июля

«Второй день мы наблюдаем такую стабилизацию ситуации», – говорится в заявлении МОЗ.

Больше всего новых случаев – снова во Львовской (144) и Закарпатской (83) областях, а также в Киеве (63).

Госпитализировали в понедельник 197 больных с коронавирусом.

Всего по состоянию на 9 утра 7 июля в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 283 летальных, 22 193 пациента выздоровели.

Из всех больных, которые были зафиксированы, 3 569 – дети, 7 046 – медработники (в последние сутки коронавирус подтвердили у 19 детей и 16 медработников).

Проведено уже 731 858 тестирований методом ПЦР. За минувшие сутки сделали в целом 21 374 тестирования, из них 9 343 методом ПЦР и 12 031 методом ИФА.

Напомним, что более 500 новых случая заболевания коронавирусом обнаружили в Украине за предшествующие сутки, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели.