ВидеоНовости

В Украине стабилизация по заболеванию коронавирусом

"5 канал"

Второй день подряд в Украине наблюдается заметное снижение числа выявленных заражений коронавирусом. МОЗ заявляет о стабилизации ситуации.

На утро 7 июля в Украине зафиксировали 564 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, но 21 больной человек умер, а 490 пациентов выздоровели, министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 июля

«Второй день мы наблюдаем такую стабилизацию ситуации», – говорится в заявлении МОЗ.

Больше всего новых случаев – снова во Львовской (144) и Закарпатской (83) областях, а также в Киеве (63).

Госпитализировали в понедельник 197 больных с коронавирусом.

Всего по состоянию на 9 утра 7 июля в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 283 летальных, 22 193 пациента выздоровели.

Читайте также  В Луганской области задержали боевика проходившего боевую подготовку в России

Из всех больных, которые были зафиксированы, 3 569 – дети, 7 046 – медработники (в последние сутки коронавирус подтвердили у 19 детей и 16 медработников).

Проведено уже 731 858 тестирований методом ПЦР. За минувшие сутки сделали в целом 21 374 тестирования, из них 9 343 методом ПЦР и 12 031 методом ИФА.

Напомним, что более 500 новых случая заболевания коронавирусом обнаружили в Украине за предшествующие сутки, 13 больных умерли, а 327 человек выздоровели.

Источник Пресс-служба Кабинета министров Украины

Тоже интересно
Новости

Лувр возобновил работу после четырех месяцев карантина

Новости

На Луганщине горят десятки гектаров леса: фото и видео

Новости

Суд будет выносит приговор по делу книги о Стусе

Новости

МОЗ Украины обновил список стран “красной зоны”

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Лувр возобновил работу после четырех месяцев карантина

На Луганщине горят десятки гектаров леса: фото и видео

Суд будет выносит приговор по делу книги о Стусе

1 из 1 875