ФотоНовости

Россия не прекращает преследования крымских татар

Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».

Российские силовики из центра «Э», ФСБ Крыма и «Беркута» проводят обыски в домах крымских татар в четырех районах оккупированного полуострова.

В четырех районах Крыма с 4:00 утра проходят обыски в домах крымских татар, сообщают активисты «Крымской Солидарности».

Следственные мероприятия проводятся по трем адресам в Бахчисарайском районе – в селе Железнодорожное в Суфьянова Алима, в селе Белокаменка в Хайретдинова Сейрана и в селе Севастьяновка в Сизикова Александра, в Красногвардейском районе Крыма – в поселке Октбярьское в доме Зиядинова Эмиля, в Меметова Дилявера в Алуште и Ибрагимова Исмета в поселке Курцы Симферопольского района.

На местах работают сотрудники центра «Э», ФСБ Крыму, «Беркута» – специального подразделения Росгвардии, существующего в Крыму с 2014 года, ОМОНа – специального полицейского подразделения, привлекается для обеспечения охраны общественного порядка.

Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Фото опубликованные «Крымской Солидарностью».
Пред 1 из 4 След

Позже активисты также сообщили об обысках в районе Симферополя – в Каменце в доме Вадима Бектимиров, а также – в деревне Андрусове Симферопольского района и в пгт Октябрьское Красногвардейского района. Эти следственные действия связаны с обысками в Меметова и Сизикова (по этим адресам живут их близкие родственники).

Читайте также  Операция «Паспортизация»: Кремль раздает гражданство детям-сиротам в ОРДЛО

Напомним, что власти Германии возмущены необоснованным преследованием крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму. Россию призывают к соблюдению прав человека.

В марте в оккупированном Бахчисарае ФСБ задержала пятерых крымских татар. Перед этим силовики провели обыски по семи адресам.

Источник Крымская Солидарность

Тоже интересно
Новости

На Луганщине горят десятки гектаров леса: фото и видео

Новости

Суд будет выносит приговор по делу книги о Стусе

Новости

МОЗ Украины обновил список стран “красной зоны”

Новости

Названы страны, в которые могут выезжать украинцы

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

На Луганщине горят десятки гектаров леса: фото и видео

Суд будет выносит приговор по делу книги о Стусе

МОЗ Украины обновил список стран “красной зоны”

1 из 2 596