Россия не прекращает преследования крымских татар

Российские силовики из центра «Э», ФСБ Крыма и «Беркута» проводят обыски в домах крымских татар в четырех районах оккупированного полуострова.

В четырех районах Крыма с 4:00 утра проходят обыски в домах крымских татар, сообщают активисты «Крымской Солидарности».

Следственные мероприятия проводятся по трем адресам в Бахчисарайском районе – в селе Железнодорожное в Суфьянова Алима, в селе Белокаменка в Хайретдинова Сейрана и в селе Севастьяновка в Сизикова Александра, в Красногвардейском районе Крыма – в поселке Октбярьское в доме Зиядинова Эмиля, в Меметова Дилявера в Алуште и Ибрагимова Исмета в поселке Курцы Симферопольского района.

На местах работают сотрудники центра «Э», ФСБ Крыму, «Беркута» – специального подразделения Росгвардии, существующего в Крыму с 2014 года, ОМОНа – специального полицейского подразделения, привлекается для обеспечения охраны общественного порядка.

Фото опубликованные «Крымской Солидарностью». Фото опубликованные «Крымской Солидарностью». Фото опубликованные «Крымской Солидарностью». Фото опубликованные «Крымской Солидарностью». Пред 1 из 4 След

Позже активисты также сообщили об обысках в районе Симферополя – в Каменце в доме Вадима Бектимиров, а также – в деревне Андрусове Симферопольского района и в пгт Октябрьское Красногвардейского района. Эти следственные действия связаны с обысками в Меметова и Сизикова (по этим адресам живут их близкие родственники).

Напомним, что власти Германии возмущены необоснованным преследованием крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму. Россию призывают к соблюдению прав человека.

В марте в оккупированном Бахчисарае ФСБ задержала пятерых крымских татар. Перед этим силовики провели обыски по семи адресам.