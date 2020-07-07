В Станице Луганской разрушили знак «Украина»

Акт вандализма в Станице Луганской совершил местный житель. Свои действия он объясняет состоянием алкогольного опьянения.

Поздно вечером 6 июля в Станице Луганской (Луганская область) 52-летний местный житель разрушил знак «Украина», сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

Сообщение о правонарушении поступило в полицию в 21:00.

Опубликованные фотографии из Станицы Луганской. Опубликованные фотографии из Станицы Луганской. Пред 1 из 2 След

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место установила, что к событию причастен ранее судимый, безработный, 52-летний местный житель. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.

Правоохранители открыли производство по факту хулиганства.

В Станиці Луганській поліція встановила чоловіка, що зруйнував знак "Україна"Сьогодні, 6. липня, о 21.00 до чергової… Geplaatst door Татьяна Погукай op Maandag 6 juli 2020

Напомним, что в прошлом году представители российских оккупантов так называемого «ЛНР» перешли мост в Станице Луганской и заявили права на Счастье. Они утверждают, что «в соответствии с Минскими договоренностями Станица и Счастье» принадлежит ОРЛО.