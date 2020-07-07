В Германии раскрыли крупнейшую в стране сеть педофилов

В ней состояли десятки тысяч людей.

В Германии, в земле Северный Рейн – Вестфалия была раскрыта крупнейшая в стране сеть педофилов. Она состояла из 30 тысяч интернет-пользователей.

Как сообщает издание “Медуза”, ее участники обменивались детской порнографией и обсуждали насилие против малолетних. Раскрыть же преступников помогли новейшие технологии расследования таких преступлений.

В общей сложности немецким правоохранителям удалось идентифицировать 72 подозреваемых и спасти 44 жертвы, среди которых четырехмесячный ребенок.

Как сообщает издание, еще в конце июня 2020 года министр юстиции Северного Рейна – Вестфалии Петер Бизенбах рассказал о нескольких случаях сексуального насилия в отношении детей в городе Бергиш-Гладбах, которые были связаны между собой. Однако в результате расследования этих инцидентов полиция обнаружила во всемирной сети 30 тысяч “следов”.

По словам чиновника, речь идет об участниках различных чатов, форумов и групп в мессенджерах как в общедоступном интернете, так и в так называемом “даркнете”. Все они обменивались между собой детской порнографией, консультировались о средствах для усыпления детей перед изнасилованием, призывали друг друга не подавлять свои сексуальные желания, подбивали друг друга на преступления, и более того – договаривались об обмене детьми и организовывали групповые изнасилования. Хотя ядро этой сети составляли немцы, отмечается, что она была международной.

К сожалению, уточнил Бизенбах, несмотря на успешное расследование, перед судом предстанет лишь небольшая часть участников раскрытой группировки. Проблема в том, что из-за нехватки ресурсов не все полученные улики удается сохранить, исследовать и приобщить к делу.

Как ранее сообщал рolitua, в Германии возмутились притеснениями крымских татар, которые устраивает оккупационная администрация России в аннексированном Крыму.