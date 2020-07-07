Львовская область ослабила карантин: что разрешили

Во Львовской области ослабили карантинные ограничения. Теперь там разрешена работа гостиниц, заведений общественного питания, спортзалов и фитнес-центров.

Об этом сообщается на сайте ОГА. Уточняется, что решение о частичном ослаблении мер с 7 июля было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Глава облгосадминистрации Максим Козицкий в свою очередь заявил, что регион выходит из пикового периода массовых заболеваний. При соблюдении противоэпидемических мер с 7 июля будет разрешена работа:

гостиниц;

заведений общественного питания;

учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов и фитнес-центров.

Кроме того, в области разрешат проведение религиозных мероприятий с участием не более одного человека на пять квадратных метров площади здания или территории. В ОГА подчеркнули, что ответственность за соблюдение противоэпидемических мер будет нести организатор мероприятий. Уже на следующем заседании комиссия планирует рассмотреть возможность открытия детских садов.

Как ранее сообщал politua, количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине начало снижаться.