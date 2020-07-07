Еще две зарубежные авиакомпании начали летать в Украину

О возобновлении регулярного сообщения с Украиной сообщили ирландская авиакомпания Ryanair и Flydubai из ОАЭ. Это стало возможным благодаря отмене карантинных ограничений.

Об этом сообщил интернет-ресурс avianews. По их информации, 6 июля успешно прошел первый регулярный рейс Ryanair из Италии в Украину – доукостер доставил пассажиров из Бергамо в аэропорт Борисполь.

Уточняется, что фактическим перевозчиком выступит купленная в 2019 году авиакомпания Malta Air. Представители компании уточнили, что для пассажиров ничего не изменится – они как и ранее смогут получать те же услуги на тех же условиях, которые предоставляет Ryanair. Перевод части флота на мальтийский сертификат был осуществлен исключительно для оптимизации расходов на персонал и в рамках стратегии диверсификации деятельности.

Кроме того, стало известно, что уже в ближайшие дни Ryanair расширит маршрутную сеть из Италии в Украину до 11 направлений. По ним авиакомпания планирует выполнять 28 рейсов в неделю.

График рейсов Италия-Украина

Киев

Бергамо, с 6 июля 4 раза в неделю

Рим (Фьюмичино), с 6 июля 5 раз в неделю

Болонья, с 7 июля, 3 раза в неделю

Катания, с 7 июля 2 раза в неделю

Львов

Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю

Бергамо, с 7 июля 2 раза в неделю

Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю

Одесса

Болонья, с 6 июля 2 раза в неделю

Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю

Рим (Фьюмичино), с 8 июля 2 раза в неделю

Харьков

Бергамо, с 6 июля 2 раза в неделю

Как ранее сообщал politua, количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине начало снижаться.