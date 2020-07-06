ФСБ захватила нового украинского заложника

ФСБ РФ обвинила в шпионаже в пользу Украины бывшего украинского футболиста Василенко. Он был задержан в прошлом году при незаконном пересечении границы.

Арестованному в Москве бывшему украинскому футболисту Василию Василенко предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины, сообщает российский «Интерфакс».

По данным российских СМИ, 53-летний Василенко был задержан в октябре 2019 года. Тогда следствие вменило ему преступление по ч.1 ст.226 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ). Суть обвинения не разглашалась.

После марта 2020 года, как следует из картотеки дел, следствие обратилось в суд с очередным ходатайством о продлении Василенко срока ареста, однако с тех пор в обвинении фигурирует уже более тяжкая статья – шпионаж. Наказание по ней может составлять до 20 лет заключения.

В июле 2020 года Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест Василенко.

Подробности дела также не разглашаются в связи с тем, что материалы дела содержат гриф «секретно». Расследованием дела занимается московское управление ФСБ.

По данным из открытых источников, с 1992 года по 2001 год Василенко играл на позиции защитника в таких украинских футбольных командах, как Дружба» (Бердянск), «Торпедо» (Мелитополь) и «Таврия» (Новотроицкое).