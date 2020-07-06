Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверки образа жизни чиновников на соответствие их налоговым декларациям.

Об этом сообщили на официальном сайте НАПК. В ведомстве пояснили, что это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали скромные доходы, но при этом пользуются дорогими автомобилями, покупают целые особняки, получают ценные подарки от ближайших родственников и т.д.

“Мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников”, – уточняется в сообщении.

НАПК будет проводить мониторинг следующих показателей:

пользование объектами, которые не указаны в декларации;

сведения о полученных подарках;

приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.

“Отныне Украина – среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тысяч, ездит на “Мерседесе”, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства”, – заверил председатель агентства Александр Новиков.

Ранее politua рассказывал, как работает НАПК после перезапуска структуры.