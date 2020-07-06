Агентство планирует выявить тех, кто подавал ложные декларации.
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверки образа жизни чиновников на соответствие их налоговым декларациям.
Об этом сообщили на официальном сайте НАПК. В ведомстве пояснили, что это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали скромные доходы, но при этом пользуются дорогими автомобилями, покупают целые особняки, получают ценные подарки от ближайших родственников и т.д.
“Мониторинг будет осуществляться на основании журналистских расследований, других сообщений в СМИ, информации от граждан, организаций и из других открытых источников”, – уточняется в сообщении.
НАПК будет проводить мониторинг следующих показателей:
- пользование объектами, которые не указаны в декларации;
- сведения о полученных подарках;
- приобретение объектов, стоимость которых превышает задекларированные активы.
“Отныне Украина – среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тысяч, ездит на “Мерседесе”, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и обрабатывать на уровне государства”, – заверил председатель агентства Александр Новиков.
Ранее politua рассказывал, как работает НАПК после перезапуска структуры.