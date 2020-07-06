Рада рассматривает правки в закон об игорном бизнесе

Верховной Раде осталось рассмотреть 1,5 тысячи правок к законопроекту об игорном бизнесе. Недавно законопроект был принят в целом.

Верховной Раде осталось рассмотреть около 1,5 тысячи поправок к законопроекту №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев заявил об этом 6 июля в эфире телеканала «Україна 24».

«Мы видим по ходу рассмотрения законопроекта: у нас есть стабильные 240-250 голосов, подтверждающие поправки», – заявил Гетманцев.

«А сколько поправок осталось? Довольно много, если они, депутаты, которые настаивают на подтверждении поправок в зале заседаний Верховной Рады, не изменят своей такой тактики – блокирование работы Верховной Рады, то их еще где-то около полутора тысяч еще осталось, в подтверждение, я имею в виду», – отметил он.

1 июля глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что Верховная Рада в четверг, 2 июля, примет в целом проект закона об игорном бизнесе.

30 июня Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об игорном бизнесе. За два дня заседаний депутаты рассмотрели около 200 поправок из 3,5 тысяч и не поддержали ни одной.

17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что депутаты рассмотрят все 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе за несколько дней.

Напомним, что Рада приняла законопроект Зеленского, который позволяет детям с оккупированных территорий поступать без ВНО. За документ в целом проголосовали 310 нардепов.