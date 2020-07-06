Данилов: О выборах на Донбассе речи пока идти не может

Секретарь СНБО Данилов пока не видит возможности провести выборы на Донбассе. Прежде должен быть восстановлен украинский суверенитет на территории ОРДЛО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на данный момент не видит выполнения условий, которые позволили бы провести выборы на Донбассе по украинскому законодательству, интервью Данилова «Украинской Правде».

«Что касается выборов на Донбассе – должны произойти определенные условия, чтобы они там произошли. Сегодня, в день нашего общения, я не вижу, как там могут проходить выборы», – заявил Данилов.

«Если будут какие-то изменения, какие-то процессы, рано или поздно там будут выборы проходить», – подчеркнул он.

Он так же назвал условия при которых эти выборы станут возможными.

«Но они должны проходить на украинской территории, над избирательным участком должен быть украинский флаг, должны быть украинские средства массовой информации, украинские политические силы», – отметил Данилов.

«Они должны проходить по украинскому законодательству, по украинской Конституции, и украинская Центральная избирательная комиссия должна их там проводить.

Пока мне сложно представить такие условия».

Секретарь СНБО отметил, что президент Владимир Зеленский «очень много уделяет этому внимания», каждый день получает сводку з востока.

Есть отдельная группа, которая работает с «Минским процессом», и отдельная группа, которая работает с «Нормандским процессом».

По словам Данилова, «эти люди очень многое делают работы», чтобы был результат в пользу Украины.

«Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные, границы, через которые мы переходить с вами не можем. Почему? Потому что нам это не позволит украинский народ», – заявил Данилов.

«В Украине никогда не было диктаторов и не будет. Мы сегодня являемся тем рубежом свободы. Поэтому украинский народ не позволит больших компромиссов с врагом», – добавил он.

Напомним, что ранее глава СНБО Данилов назвал Россию искусственным образованием, которое рано или поздно развалится. Россия всю жизнь имела внешнего врага. Сейчас Украина.