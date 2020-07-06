Министерство здравоохранения Украины разрешило Киеву ослабить карантин. По состоянию на 6 июля, столица соответствует всем показателям, необходимым для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ. В ведомстве уточнили, что переход регионов к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации ряду критериев.

Среди необходимых для выполнения показателей: контроль передачи вируса и уровень способности медицинской сети противодействовать COVID-19.

Также стало известно, что министерство все еще запрещает ослабление карантинных ограничений в восьми областях Украины: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской.

Как ранее сообщал politua, количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине начало снижаться.