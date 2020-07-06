В Украине, несмотря на карантинные запреты, откроют один детский лагерь. Это пилотный проект Минздрава.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. При этом он подчеркнул, что другие подобные лагеря сейчас в стране строжайше запрещено открывать.

“Мы с осторожностью относимся к открытию. Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями… Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области”, — пояснил Ляшко.

По словам чиновника, сейчас открывать другие подобные лагеря нельзя не только из-за пандемии коронавируса. Еще одной причиной является широкое распространение кишечных инфекций.

“Во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций. На этой неделе в Кирилловке произошла вспышка кишечной инфекции среди детей возрастом до 12 лет на базе, которая не прислушалась к требованиям карантина, открылась без разрешительных документов”, – уточнил он.

Как ранее сообщал politua, количество случаев инфицирования коронавирусом в Украине начало снижаться.