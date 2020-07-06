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Во Франции назвали условия для “нормандской встречи”

"Киевские ведомости"

Она может состояться уже в ближайшие месяцы.

Новый саммит в “нормандском формате” может состояться благодаря введению переселенцев в состав Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Он уточнил, что нормандская встреча может состояться уже в течение ближайших месяцев.

Кроме того, посол подчеркнул, что предпосылкой для проведения саммита является обязательное выполнение парижских договоренностей в полном объеме.

“Далее – реинтеграция Донбасса согласно Минским соглашениям. Минские соглашения вызывают критику, но это единственная существующая дорожная карта к миру. Кроме их выполнения, другого пути нет. Когда все договоренности будут выполнены, тогда состоится саммит, а дальше – следующие шаги. Саммит ради саммита – это пустая трата времени”, – сказал Этьен де Понсен.

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Напомним, что в Трехстороннюю контактную группу по урегулированию конфликта на Донбассе вошли четверо новых представителей: журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, председатель ОО “Луганское землячество” Вадим Горан.

Как ранее сообщал politua, в Берлине прошла встреча советников лидеров стран-участниц “нормандской четверки”.

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