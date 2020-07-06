Русский язык в Украине не нужно знать – глава СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что русский язык не может быть вторым государственным в Украине. Но его может заменить английский.

Об этом он заявил в интервью “Украинской правде”. Данилов подчеркнул, что вопрос языка остается принципиальным для Украины.

“Вопрос языка – это очень важно, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго русского у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине – то должен быть только государственный украинский язык”, – пояснил чиновник.

По словам секретаря СНБО, вторым языком в Украине должен выступать английский. Именно этот язык в стране должны изучать еще с детского сада.

“Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это является обязательной вещью”, – подчеркнул Данилов.

Как ранее сообщал politua, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проведение выборов на Донбассе невозможно.